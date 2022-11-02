В Белизе готовятся к приходу тропического шторма Лиза

В Белизе готовятся к приходу Лизы. Этот тропический шторм образовался в Карибском море в понедельник. Сейчас он набирает силу и, по мнению метеорологов, может вскоре перерасти в ураган.

Местные жители устанавливают на окна деревянные панели, а вокруг домов укладывают мешки с песком. Предполагается, что они защитят здания в случае наводнения.

"Эти дома и другие постройки на берегу — в опасности. Их быстро затапливает даже при небольшом дожде: представьте, что может сделать ураган с ветром и сильным ливнем. Многие этого боятся. К тому же, не у всех дома застрахованы. Люди боятся наводнения, стихийного бедствия", — рассказывает местная жительница.

По словам синоптиков, Лиза может дойти до берегов Белиза уже в среду. Ожидается, что в стране выпадет от 10 до 15 сантиметров осадков.

Власти призвали местных жителей укрываться в убежищах. Школы в стране закрыты.

Вероятнее всего, после Белиза шторм ударит по островам Ислас-де-ла-Баия, которые входят в состав Гондураса, по северу Гватемалы и южной части Мексики.

В этом сезоне Лиза стала уже 12-м тропическим штормом в регионе, которому из-за его мощности метеорологи дали имя.