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Филиппины

Разрушительный тропический шторм обрушился на Филиппины

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 Андрей Позняков
Спасатели разбирают завалы на Филиппинах
Спасатели разбирают завалы на Филиппинах   -   Авторское право  AP/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Жертвами тропического шторма «Налджи» на Филиппинах стали по меньшей мере 48 человек, 22 числятся пропавшими без вести. Десятки людей получили травмы. Последствия стихийного бедствия ощутили на себе около миллиона жителей страны, – говорится в правительственном отчёте. Согласно этим данным, из наиболее опасных зон были заранее эвакуированы свыше 360 тысяч человек, для них открыты более двух тысяч центров размещения.

Мощный шторм обрушился на крупнейший остров архипелага Лусон в ночь на субботу. Многие районы остались без электроснабжения. Некоторые населённые пункты были затоплены. Под водой оказались и улицы Манилы.

Режим бедствия действует в 55 городах, там закрыты учебные заведения и большинство предприятий. Ущерб от стихии власти предварительно оценивают почти в миллион долларов.