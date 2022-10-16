Шторм на Крите: власти Греции предоставят помощь острову и выплатят компенсации пострадавшим

Власти Греции объявили о предоставлении государственной помощи критскому муниципалитету Малевизи в размере 400 тысяч евро и немедленной выплате компенсаций пострадавшим.

В субботу на остров обрушился мощный шторм. Жертвами стихии стали по меньшей мере два человека. Несколько числятся пропавшими без вести. В море унесло десятки автомобилей. Повреждены прибрежные строения.

В воскресенье Крит посетила правительственная комиссия. Местные власти заявили, что создание противопаводковой защиты на Крите не может больше откладываться, поскольку последние годы остров постоянно сталкивается с экстремальными погодными явлениями.

От наводнений сильнее всего пострадало северное побережье Крита. В городе Сития, на северо-востоке, из-за непогоды восемь туристов и охранник не могли выбраться из археологического музея.

Как сообщают местные СМИ, ущерб нанесен множеству объектов, в основном прибрежным ресторанам и тавернам.

Власти призвали граждан быть бдительными из-за дождей на Крите и близлежащих островах - Родосе, Карпатосе, Кастелоризо и Касосе.