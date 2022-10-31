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Филиппины

Филиппины: количество жертв шторма "Налджи" увеличилось до 98 человек

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 Yulia Gritsay
Спасатели ищут тела погибших. Барангай Кусионг, провинция Магинданао, южные Филиппины. 31 октября 2022.
Спасатели ищут тела погибших. Барангай Кусионг, провинция Магинданао, южные Филиппины. 31 октября 2022.   -   Авторское право  Philippine Coast Guard via AP

Количество погибших в результате тропического шторма "Налджи", ударившего по Филиппинам, увеличилось до 98 человек. Большинство из них утонули или стали жертвами оползня, на некоторых упали деревья. Десятки людей считаются пропавшими без вести.

Спасатели продолжают искать тела погибших в воде и грязи. Для этого они используют длинные деревянные палки.

Из пострадавших районов были эвакуированы почти 350 тысяч местных жителей. Их разместили во временных приемных центрах. Более 500 домов повреждены, а 150 зданий — полностью разрушены.

В ряде населенных пунктов есть проблемы со связью и электроснабжением.

По данным властей, стихия затронула почти два миллиона человек.