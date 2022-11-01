Путин: "Последние удары по Украине — отчасти ответ на атаку Черноморского флота РФ"

Энерго- и водоснабжение в Киеве полностью восстановлено. Об этом сообщает мэр города Виталий Кличко. При этом отключения света будут продолжаться из-за дефицита мощности.

Накануне в результате очередной волны российских ракетных ударов по украинской инфраструктуре в столице электричества лишились 350 тысяч домов, без воды остались 80% жителей города.

Как утверждает украинская армия, по целям по всей стране были выпущены "более 50" крылатых ракет — 45 из которых были перехвачены.

Ирина, пенсионерка:

— Это война с гражданским населением, это подстрекательство к подчинению, это война с ценностями - украинцы уважают свободу. Мы не привыкли к тому, что мы какие-то рабы.

Виктория, банковский работник:

— Был специфический свист, явно что-то пролетело. Потом мы услышали взрывы и побежали.

Виктор, инженер:

— Зачем они делают это? Хотят запугать нас.

Минобороны России подтвердило, что нанесло удары по военным командным пунктам, а также по энергетическим объектам в Украине. По словам Владимира Путина, их можно считать отчасти ответом на недавнюю атаку на Черноморский флот России в аннексированном Крыму.

Тем временем российское телевидение показало кадры разрушенного отеля в Алчевске в аннексированной ЛНР.

Назначенные Москвой власти заявляют, что в результате украинского ракетного удара по городу погиб 1 человек, под завалами могут оставаться люди.