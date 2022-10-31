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Украина

80% киевлян остались без воды

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 Euronews
80% жителей Киева остались без водопровода
80% жителей Киева остались без водопровода   -   Авторское право  Sam Mednick/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В понедельник российские войска нанесли новый массированный ракетный удар по территории Украины. По данным ВСУ, было сбито 44 ракеты из 50. Обломки одной из них при этом упали на молдавской территории. По сообщениям же премьер-министра Украины, ракетами и дронами повреждено 18 объектов в 10 регионах, большинство из них относятся к энергетической инфраструктуре. В результате обесточены сотни населённых пунктов, а 80% жителей Киева остались без воды.

"Нам местные власти сообщили, что на левом берегу включат воду, на правом — частично, будет или не будет, я не знаю. Тут в парке фонтан. Мы живём в Киеве уже два года и набираем тут воду. Вот ждём в очереди набрать питьевой воды, потому что дома есть дети, вода нужна и им, и нам".

"Было очень хорошо слышно — был такой свист, явно что-то летело, потом были взрывы, мы все бежали".

По данным российского Генерального штаба, "все удары достигли цели". Целями, по сообщениям Москвы, были не только инфраструктурные объекты, но и пункты управления ВСУ.

Российские удары по системе энергетики Украины оставляют всё больше и больше населённых пунктов без самой базовой инфраструктуры в преддверии зимы. В Европе ожидают, что уже в ближайшее время следует ожидать новую крупную волну беженцев.