Энергетика: прибыль и убытки

Астрономические показатели демонстрируют нефтегазовые компании: так, французская TotalEnergies получает огромную прибыль, в полной мере используя рост цен на нефть и газ, последовавший за вторжением России в Украину. Группа более чем удвоила свою чистую прибыль: в апреле-июне она достигла 5,6 млрд евро против 2,1 млрд за тот же период прошлого года.

Таким образом, скорректированная чистая прибыль TotalEnergie без учёта изменений товарных запасов, покупки или продажи активов составила 9,8 млрд евро против прошлогодней в 3,5 млрд.

У Shell дела обстоят даже лучше, чем у TotalEnergie. Чистая прибыль британского энергетического гиганта во втором квартале этого года составила 11,3 млрд евро. Компания также объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 6 млрд евро в текущем квартале.

С электроэнергией всё далеко не так радужно. За несколько месяцев до полной ренационализации EDF объявила о том, что в первой половине года понесла исторические убытки (5,3 млрд евро) из-за падения производства электроэнергии на АЭС.

Эта исторически низкая производительность является следствием остановки 12 из 56 реакторов во Франции из-за проблем с коррозией и 18 других на плановые ремонты. И это в то время как Европа переживает энергетический кризис, вызванный войной в Украине и сокращением поставок российского газа.