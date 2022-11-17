"Зерновая сделка" продлена на 120 дней

Зерновая сделка официально продлена на 120 дней на прежних условиях. Срок существующего соглашения истекал в пятницу.

Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов.

В первом речь шла об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определял алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.

В конце октября в ответ на атаку на российские корабли в Севастополе Москва заявила о выходе из соглашения, но через 5 дней передумала.

С начала реализации сделки по морскому гуманитарному коридору вывезено свыше 11 млн тонн сельхозпродукции.