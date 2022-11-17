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Украина

"Зерновая сделка" продлена на 120 дней

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 Euronews
Сухогруз проходит через Босфор
Сухогруз проходит через Босфор   -   Авторское право  Emrah Gurel/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Зерновая сделка официально продлена на 120 дней на прежних условиях. Срок существующего соглашения истекал в пятницу.

Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов.

В первом речь шла об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определял алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.

В конце октября в ответ на атаку на российские корабли в Севастополе Москва заявила о выходе из соглашения, но через 5 дней передумала.

С начала реализации сделки по морскому гуманитарному коридору вывезено свыше 11 млн тонн сельхозпродукции.