"Зерновая сделка" продлена на 120 дней

"Зерновая сделка" продлена на 120 днейКомментарии
Euronews
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Зерновая сделка официально продлена на 120 дней на прежних условиях. Срок существующего соглашения истекал в пятницу.
Представители России, Украины, Турции и ООН 22 июля подписали в Стамбуле пакет из двух документов.
В первом речь шла об обязательстве ООН снять ограничения на экспорт российских удобрений и сельхозпродукции на мировые рынки. Второй определял алгоритм вывоза украинского зерна из портов на Черном море.
В конце октября в ответ на атаку на российские корабли в Севастополе Москва заявила о выходе из соглашения, но через 5 дней передумала.
С начала реализации сделки по морскому гуманитарному коридору вывезено свыше 11 млн тонн сельхозпродукции.