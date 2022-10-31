Активистам во французском департаменте Дё Севр удалось раскопать и оторвать часть водопроводной трубы, по которой должна была подаваться вода в гигантский водный резервуар, построенный для нужд сельскохозяйственных мега-ферм в регионе.

В воскресенье продолжились протесты против строительства водохранилища, предназначенного для орошения ферм на западе Франции. Накануне здесь произошли ожесточенные столкновения между демонстрантами и полицией.

На следующий день после беспорядков в деревне Сен-Солин департамента Дё Севр активисты больше не предпринимали новых попыток проникновения на территорию объекта, но ими был разрушен ведущий к мегарезервуару водопровод. По данным властей, в протестах приняли участие около 2.000 человек.

Протестующие заняли участок земли, предоставленный им во временное пользование фермером, выступающим против проекта. Здесь были возведены деревянные сторожевые башни по принципу старинной "галльской деревни". По словам демонстрантов, эти укрепления сделаны для того, чтобы "закрепить противостояние" на этом участке земли.

В результате масштабных протестов в субботу, по официальным сообщениям, ранения получил 61 полицейский, из них - 22 пострадали серьезно и находятся в больнице. Местный префект сообщил, что некоторые из полицейских оказались атакованы файерами и зажигательными бомбами. Четверо протестующих были ранены, а шестеро арестованы, добавил префект.

Несколько тысяч человек нарушили запрет властей на проведение акций протеста у планируемого водохранилища в сельской местности. Французское телевидение показало, как протестующие пробираются через поля к огороженной территории строительства, стараясь укрыться от слезоточивого газа.

Протестующие бегут от слезоточивого газа, который применяет в месте столкновений французская полиция Thierry OLIVIER / Hans Lucas / Reuters

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно в Твиттере осудил акты насилия в отношении полиции и раскритиковал протестующих за "намерение заблокировать проект, который разрабатывался на местном уровне в течение многих лет".

Самая сильная за всю историю наблюдений засуха на западе Франции этим летом обострила споры о водных ресурсах в крупнейшем сельскохозяйственном регионе Евросоюза. Идея создания искусственных водохранилищ была поддержана некоторыми крупными фермерами как способ эффективного использования воды. В то же время, план создания сети таких мегарезервуаров был осужден критиками как шаг поддержки исключительно крупных фермеров.

Водохранилище в Сент-Салине - одно из 16 запланированных в департаменте Дё Севр. Проект был разработан группой из 400 фермеров с целью сокращения забора воды для орошения летом за счет откачки воды из неглубоких слоев грунтовых вод в течение зимы.

Огромные резервуары объёмом 650 тысяч кубических метров (это эквивалент 260 олимпийских бассейнов) осуждаются критиками как "захват водных ресурсов" агропромышленным комплексом, особенно для выращивания кукурузы. С точки зрения экологов, это несуразный проект в условиях глобального потепления.

Протесты в последние выходные октября последовали за общественной мобилизацией по проблеме минувшей весной. Этим летом сильная как никогда засуха обострила напряженность вокруг проекта водохранилищ и, в целом, вокруг рационального использования ресурсов пресной воды.

Министр сельского хозяйства Франции Марк Фесно призвал прекратить протесты против проекта, который уже "санкционирован" и создаётся в целях "общего интереса". Ещё один депутат от правой партии "Республиканцы" заявил, что это "безумие - видеть, как экоактивисты нападают на проекты, которые в действительности позволяют нам лучше регулировать потребление воды".

В субботу к протестующим присоединился кандидат в президенты от экологического движения, депутат Европарламента Янник Жадо. Депутат от "зеленых" Сандрин Руссо, которая также приняла участие в акции, поддержала активистов, "которые захватывают участки земли... чтобы показать, что подобные проекты ведут нас к катастрофе".