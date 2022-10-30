Слёт неофашистов на родине Муссолини

Несколько тысяч сторонников неофашизма приняли участие в марше в итальянском городе Предаппио, где родился и был похоронен Бенито Муссолини. Шествие приурочено к столетию "Похода на Рим", в результате которого Муссолини был назначен главой правительства, и фашисты пришли в Италии к власти на 20 лет.

Такие слёты проходят в Италии регулярно, но манифестация по случаю юбилея оказалась более многочисленной, чем обычно. В Предаппио, по данным СМИ, съехались сторонники ультраправых из нескольких стран мира. Организаторы призывали их не использовать некоторую символику и, например, фашистское приветствие, поскольку за это положено уголовное преследование.

Участники шествия не скрывают, что их вдохновляет и тот факт, что правительство Италии впервые за послевоенное время возглавила партия с неофашистскими корнями, хотя премьер-министр Джорджа Мелони старается дистанцироваться от одиозного наследия.