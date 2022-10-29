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Италия

Джорджа Мелони почтила память павших в войнах итальянцев

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 Euronews
Новый премьер Италии Джорджа Мелони возлагает венок к Могиле Неизвестного солдата в Риме, 29 октября 2022 г.
Новый премьер Италии Джорджа Мелони возлагает венок к Могиле Неизвестного солдата в Риме, 29 октября 2022 г.   -   Авторское право  Roberto Monaldo/LaPresse via AP

Новый премьер Италии Джорджа Мелони в субботу возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в преддверие Дня национального единства и вооруженных сил, отмечаемого 4 ноября.

В этот и предыдущие дни Президент Итальянской Республики и высшие должностные лица государства отдают дань уважения павшим и пропавшим без вести во время войн итальянцам.

В церемонии на Алтаре Отечества в Риме также приняли участие командующий столичным гарнизоном, представители всех родов войск, карабинеров и Финансовой гвардии. Возложение лаврового венка сопровождалось патриотической песней "Пьяве" в исполнении армейского оркестра. 

При появлении Джорджи Мелони группа сторонников разразилась аплодисментами и начала выкрикивать её имя.