Джорджа Мелони почтила память павших в войнах итальянцев

Новый премьер Италии Джорджа Мелони в субботу возложила венок к Могиле Неизвестного солдата в преддверие Дня национального единства и вооруженных сил, отмечаемого 4 ноября.

В этот и предыдущие дни Президент Итальянской Республики и высшие должностные лица государства отдают дань уважения павшим и пропавшим без вести во время войн итальянцам.

В церемонии на Алтаре Отечества в Риме также приняли участие командующий столичным гарнизоном, представители всех родов войск, карабинеров и Финансовой гвардии. Возложение лаврового венка сопровождалось патриотической песней "Пьяве" в исполнении армейского оркестра.

При появлении Джорджи Мелони группа сторонников разразилась аплодисментами и начала выкрикивать её имя.