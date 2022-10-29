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Иран

В Иране силовики снова открыли огонь по демонстрантам, есть убитые

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 Андрей Позняков
Участница протестной кампании без религиозного платка во время сбора людей на 40-й день смерти Махсы Амини в иранском Курдистане
Участница протестной кампании без религиозного платка во время сбора людей на 40-й день смерти Махсы Амини в иранском Курдистане   -   Авторское право  UGC / AFP

Кровопролитием обернулись пятничные акции протеста в Иране. В городе Захедан, столице провинции Систан и Белуджистан, как сообщают очевидцы, сотрудники силовых структур открыли огонь по протестующим.

Демонстрация проходила под лозунгами против шиитской теократии. Одним из центров выступлений стала крупнейшая в Иране суннитская мечеть Макки, где горожане собрались на традиционную пятничную молитву. Именно здесь, по сообщениям информагентств, была слышна стрельба.  Согласно этим данным, есть убитые, в том числе ребёнок.

С начала протестной кампании в Захедане убиты не менее 30 человек. Власти признали работу служб безопасности при разгоне выступлений неудовлетворительной, начальник полиции был уволен. Совет безопасности провинции Систан и Белуджистан обещал компенсации раненым и семьями погибших.

Демонстрации в пятницу проходили и в других городах Ирана. Центром особенно крупных выступлений стал Мехабад, который называют столицей Иранского Курдистана. Протесты в Иране не стихают уже полтора месяца. Поводом стала смерть задержанной по обвинению в неправильном ношении религиозного платка.