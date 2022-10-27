США увидели "руку Кремля" в подавлении протестов в Иране

Беспорядками завершились минувшей ночью демонстрации, организованные накануне в честь окончания 40-дневного траура по Махсе Амини, умершей вскоре после задержания полицией нравов.

Правозащитники заявляют, что силы безопасности применяли против протестующих слезоточивый газ и в какой-то момент открыли огонь.

Белый дом ввел санкции против Ирана в связи с жестоким подавлением протестов и считает, что Тегеран может обратиться за помощью к Москве.

Мы обеспокоены тем, что Москва, возможно, консультирует Тегеран по лучшим методам управления протестами, опираясь на богатый опыт России в подавлении открытых демонстраций. Доказательства того, что Иран помогает России разжигать войну против Украины, очевидны и публичны Карин Жан-Пьер пресс-секретарь Белого дома

В результате подавления не прекращающихся протестов погибли более 200 человек, включая подростков.

Власти обвинили в их организации США и их "последователей" и завели более 1000 дел, связанных с манифестациями.