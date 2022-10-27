США увидели "руку Кремля" в подавлении протестов в Иране

США увидели "руку Кремля" в подавлении протестов в ИранеКомментарии
Euronews
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Беспорядками завершились минувшей ночью демонстрации, организованные накануне в честь окончания 40-дневного траура по Махсе Амини, умершей вскоре после задержания полицией нравов.
Правозащитники заявляют, что силы безопасности применяли против протестующих слезоточивый газ и в какой-то момент открыли огонь.
Белый дом ввел санкции против Ирана в связи с жестоким подавлением протестов и считает, что Тегеран может обратиться за помощью к Москве.
В результате подавления не прекращающихся протестов погибли более 200 человек, включая подростков.
Власти обвинили в их организации США и их "последователей" и завели более 1000 дел, связанных с манифестациями.