С молотка и в топку: Euronews разоблачает фейк о "русском" аукционе

В интернете распространяется фейковое видео, которое выдают за репортаж Euronews о якобы уникальном аукционе русского искусства.

В ложном видеоролике утверждается, что аукционный дом в Германии обращается к частным коллекционерам с просьбой пожертвовать картины русских художников или рукописи русских композиторов. Вырученные средства якобы будут переданы украинским военным, а сами произведения будут "публично уничтожены".

В видеоролике используется графика и логотип Euronews, но наш канал не имеет к нему отношения, а упомянутый аукцион и вовсе не существует.

В заявлении Euronews говорится, что мы "не создавали и не публиковали это видео. Видеоформат и графика были использованы без нашего согласия. Мы предпринимаем шаги, чтобы удалить его со всех платформ".

Этот псевдорепортаж – пример т.н. "самозваного контента". Его авторы выдают себя за реальную новостную организацию, чтобы распространить ложную информацию.

Немецкий аукционный дом Bolland & Marotz также подтвердил, что видео является "подделкой".

Такого аукциона нет и никогда не будет. Мы возмущены и ошеломлены тем, что наше имя используется незаконно.



Гораздо хуже то, что это видео оскорбляет всех, кто связан с русским православной культурой. Это противоречит нашей философии и нашей работе по сохранению произведений искусства. Из заявления Bolland & Marotz

С начала российского вторжения в Украину в ряде европейских стран отменили выступления или мероприятия с участием российских артистов. Но никто не собирается проводить подобный аукцион по уничтожению русского антиквариата.