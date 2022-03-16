Зеленский попал в фейк

Мэтью Холройд, Euronews:

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Мирные переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и Украиной, открыли дверь для стремительного распространения дезинформации.

На этом видео якобы изображён президент Украины Владимир Зеленский, который призывает жителей Украины сложить оружие и сдаться.

Одна версия уже набрала 85 тысяч просмотров в "Твиттере".

На самом деле это, что называется deepfake: это видео обработано с помощью искусственного интеллекта. Президент Зеленский никогда не говорил ничего подобного.

На самом деле в "Инстаграме" он заявил, что единственные, кого он призывает сдаваться — россияне.

Поддельное же видео появилось уже на двух украинских телеканалах. Оба канала также выпустили заявление, в котором подчеркнули, что файл — подделка, искажающая слова украинского президента.

Уже несколько недель украинские власти предупреждают украинцев, что им могут встретиться подобные "дипфейки", призывающие их сдаваться.

С самого начала российского вторжения Украина пытается предотвратить распространение дезинформации в сети.