Зеленский попал в фейк

Зеленский попал в фейкКомментарии
Мэтью Холройд, Euronews:
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Мирные переговоры, которые сейчас ведутся между Россией и Украиной, открыли дверь для стремительного распространения дезинформации.
На этом видео якобы изображён президент Украины Владимир Зеленский, который призывает жителей Украины сложить оружие и сдаться.
Одна версия уже набрала 85 тысяч просмотров в "Твиттере".
На самом деле это, что называется deepfake: это видео обработано с помощью искусственного интеллекта. Президент Зеленский никогда не говорил ничего подобного.
На самом деле в "Инстаграме" он заявил, что единственные, кого он призывает сдаваться — россияне.
Поддельное же видео появилось уже на двух украинских телеканалах. Оба канала также выпустили заявление, в котором подчеркнули, что файл — подделка, искажающая слова украинского президента.
Уже несколько недель украинские власти предупреждают украинцев, что им могут встретиться подобные "дипфейки", призывающие их сдаваться.
С самого начала российского вторжения Украина пытается предотвратить распространение дезинформации в сети.