"Русский дом" в Давосе превратился в "Дом военных преступлений России"

Всемирный экономический форум в Давосе проходит без российской делегации. "Русский дом" в швейцарском курортном городке превратился в "Дом военных преступлений России". Здесь организована экспозиция, рассказывающая о жизни украинцев с начала российского вторжения.

В Давос прибыл и мэр Бучи, небольшого расположенного недалеко от Киева городка, события в котором потрясли мир.

Анатолий Федорук, мэр Бучи: "Как после Второй мировой войны был военный суд над нацизмом, так и сейчас должен быть военный суд над "рашизмом".

А иначе не будет на нашей планете Земля справедливости. И мы еще десятки лет не сумеем остановить те же зверства, которые творились и, к сожалению, творятся на территории Украины российскими агрессорами, российскими оккупантами".

Снимки (а это почти пять тысяч фотографий) иллюстрируют, с чем сталкиваются и, что переживают украинцы с 24 февраля.

Людмила Денисова, уполномоченная Верховной рады по правам человека: "Мы получили множество свидетельств от наших граждан, мы собираем их, в том числе, благодаря нашему чат-боту "Остановить российскую агрессию". Когда мы видим признаки действий, злодеяний, которые должны быть расследованы правоохранительными органами, мы сразу же передаем им эти материалы".

В одном из помещений представлена так называемая - "Неполная карта военных преступлений России в Украине" по состоянию на 9 мая 2022 года.