КНДР снова запустила ракеты в сторону Японского моря

Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности в сторону Японского моря.

Южнокорейские военные зафиксировали пуски с восточного побережья КНДР около полудня по местному времени. Всего с конца сентября Пхеньян запустил около десятка баллистических ракет.

Первые северокорейские испытания с 14 октября произошли в последний день совместных военных учений Южной Кореи и США "Хогук". На следующей неделе военно-воздушные силы двух стран также планируют провести крупномасштабные маневры.

Северная Корея рассматривает такие регулярные учения Сеула и Вашингтона как тренировку для нападения на КНДР, хотя союзники утверждают, что они носят оборонительный характер.