КНДР запустила межконтинентальную ракету в сторону Японии

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты. На этот раз - межконтинентальной.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, она упала в пределах исключительной экономической зоны страны примерно в 200 км к западу от острова Хоккайдо.

По оценкам Токио, ракета пролетела расстояние около 1 тыс. км при максимальной высоте в 6 тыс. км по так называемой крутой траектории.

При обычной траектории ее дальность может превышать 15 тыс. км, а значит ракета может достичь континентальной части США.

На экстренной встрече в кулуарах саммита АТЭС в Бангкоке с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады вице-президент США Камала Харрис осудила ракетный пуск КНДР, призвала Пхеньян "прекратить дальнейшие незаконные и дестабилизирующие действия" и урегулировать разногласия дипломатическим путем.