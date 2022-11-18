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Северная Корея

КНДР запустила межконтинентальную ракету в сторону Японии

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 Euronews
Запуск северокорейской ракеты в эфире телевидения Южной Кореи
Запуск северокорейской ракеты в эфире телевидения Южной Кореи   -   Авторское право  Ahn Young-joon/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Северная Корея произвела очередной запуск ракеты. На этот раз - межконтинентальной.

По словам премьер-министра Японии Фумио Кисиды, она упала в пределах исключительной экономической зоны страны примерно в 200 км к западу от острова Хоккайдо.

По оценкам Токио, ракета пролетела расстояние около 1 тыс. км при максимальной высоте в 6 тыс. км по так называемой крутой траектории.

При обычной траектории ее дальность может превышать 15 тыс. км, а значит ракета может достичь континентальной части США.

На экстренной встрече в кулуарах саммита АТЭС в Бангкоке с лидерами Японии, Южной Кореи, Австралии, Новой Зеландии и Канады вице-президент США Камала Харрис осудила ракетный пуск КНДР, призвала Пхеньян "прекратить дальнейшие незаконные и дестабилизирующие действия" и урегулировать разногласия дипломатическим путем.