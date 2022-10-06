КНДР снова запустила "необходимые для ее безопасности" ракеты

КНДР снова запустила "необходимые для ее безопасности" ракетыКомментарии
Euronews
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Северная Корея запустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты. Как заявляет МИД КНДР, Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и их союзников в районе Корейского полуострова.
В последние дни ситуация в регионе обострилась после того, как страны обменялись ракетными пусками.
На экстренном заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна.
Тем не менее заседание СБ закончилось безрезультатно. Россия и Китай в ответ за заявление США призвали Вашингтон встать на путь примирения, а не усиливать конфронтацию в регионе.