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Северная Корея

КНДР снова запустила "необходимые для ее безопасности" ракеты

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 Euronews
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Лидер КНДР Ким Чен Ын в выпуске новостей
Лидер КНДР Ким Чен Ын в выпуске новостей   -   Авторское право  Lee Jin-man/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Северная Корея запустила в сторону Японского моря еще две баллистические ракеты. Как заявляет МИД КНДР, Пхеньян принимает необходимые меры по обеспечению своей безопасности в связи с действиями США и их союзников в районе Корейского полуострова.

В последние дни ситуация в регионе обострилась после того, как страны обменялись ракетными пусками.

На экстренном заседании СБ ООН постпред США Линда Томас-Гринфилд призвала усилить санкционный режим в отношении Пхеньяна.

Мы призываем все государства-члены ООН, особенно членов Совета Безопасности, присоединиться к нам в осуждении этого безрассудного поведения и убедить КНДР отказаться полным, проверяемым и необратимым образом от своих незаконных программ вооружений и использовать дипломатию в направлении денуклеаризации
Линда Томас-Гринфилд
постпред США при ООН

Тем не менее заседание СБ закончилось безрезультатно. Россия и Китай в ответ за заявление США призвали Вашингтон встать на путь примирения, а не усиливать конфронтацию в регионе.