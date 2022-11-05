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США

Совбез ООН: Москва и Пекин защищают Пхеньян

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 Euronews
Совет Безопасности обсуждает угрозы международному миру и безопасности в штаб-квартире ООН, 31 октября 2022 г. (AP Photo/Craig Ruttle)
Совет Безопасности обсуждает угрозы международному миру и безопасности в штаб-квартире ООН, 31 октября 2022 г. (AP Photo/Craig Ruttle)   -   Авторское право  Craig Ruttle/AP

ША и их союзники противостояли в Совете Безопасности ООН Китаю и России, что снова предотвратило эффективные действия Совбеза.

США подняли вопрос об эскалации запусков баллистических ракет Северной Кореей. Китай и Россия подчёркивали, что Пхеньян на это провоцировали крупномасштабные военные учения под руководством США в Южной Корее. Американский представитель Линда Томас-Гринфилд сказала, что 13 из 15 членов Совета Безопасности осудили действия КНДР, но её защищают Россия и Китай, которые "из кожи вон лезут", чтобы оправдать неоднократные нарушения санкций ООН со стороны Пхеньяна.