Украинцы привыкают жить без света

Украинцы привыкают жить без светаКомментарии
Веерные отключения света стали новой реальностью для украинцев. Это вынужденная мера для снижения нагрузки на энергосистему и проведения работ по ее восстановлению.
Владимир Зеленский призвал население придерживаться экономного потребления.
По данным офиса президента, более миллиона украинских домохозяйств лишились электричества после российских ударов по критически важной инфраструктуре, и по меньшей мере треть электростанций страны разрушена в преддверии зимы.
В Киеве к подобным отключениям относятся с пониманием
Сергей, бухгалтер:
— В нашем доме уже несколько дней происходят плановые отключения электроэнергии по четыре часа. Что делать, надо купить свечи, надо как-то подготовиться. Потому что последние события немного усложнили жизнь, но что поделать. Надо выживать в тех условиях, в которых мы оказались.
Юрий, пенсионер:
— Главное, чтобы магазины работали, им нужно электричество.
По словам министра энергетики Украины, недавние российские удары скоординированы с российским энергетическим сектором.
Российские массированные удары последовали за подрывом Крымского моста, который в Кремле назвали терактом, организованном украинскими спецслужбами.