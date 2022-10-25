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Украина

Украинцы привыкают жить без света

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 Euronews
Жизнь при свечах. Бородянка, Киевская область
Жизнь при свечах. Бородянка, Киевская область   -   Авторское право  Emilio Morenatti/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Веерные отключения света стали новой реальностью для украинцев. Это вынужденная мера для снижения нагрузки на энергосистему и проведения работ по ее восстановлению.

Владимир Зеленский призвал население придерживаться экономного потребления.

По данным офиса президента, более миллиона украинских домохозяйств лишились электричества после российских ударов по критически важной инфраструктуре, и по меньшей мере треть электростанций страны разрушена в преддверии зимы.

В Киеве к подобным отключениям относятся с пониманием

Сергей, бухгалтер:

— В нашем доме уже несколько дней происходят плановые отключения электроэнергии по четыре часа. Что делать, надо купить свечи, надо как-то подготовиться. Потому что последние события немного усложнили жизнь, но что поделать. Надо выживать в тех условиях, в которых мы оказались.

Юрий, пенсионер:

— Главное, чтобы магазины работали, им нужно электричество.

По словам министра энергетики Украины, недавние российские удары скоординированы с российским энергетическим сектором.

С точки зрения энергетической системы, сегодняшний обстрел — это план действий по уничтожению украинской энергетической системы, который отдан на выполнение военным
Герман Галущенко
министр энергетики Украины

Российские массированные удары последовали за подрывом Крымского моста, который в Кремле назвали терактом, организованном украинскими спецслужбами.