Украинцы привыкают жить без света

Веерные отключения света стали новой реальностью для украинцев. Это вынужденная мера для снижения нагрузки на энергосистему и проведения работ по ее восстановлению.

Владимир Зеленский призвал население придерживаться экономного потребления.

По данным офиса президента, более миллиона украинских домохозяйств лишились электричества после российских ударов по критически важной инфраструктуре, и по меньшей мере треть электростанций страны разрушена в преддверии зимы.

В Киеве к подобным отключениям относятся с пониманием

Сергей, бухгалтер:

— В нашем доме уже несколько дней происходят плановые отключения электроэнергии по четыре часа. Что делать, надо купить свечи, надо как-то подготовиться. Потому что последние события немного усложнили жизнь, но что поделать. Надо выживать в тех условиях, в которых мы оказались.

Юрий, пенсионер:

— Главное, чтобы магазины работали, им нужно электричество.

По словам министра энергетики Украины, недавние российские удары скоординированы с российским энергетическим сектором.

С точки зрения энергетической системы, сегодняшний обстрел — это план действий по уничтожению украинской энергетической системы, который отдан на выполнение военным Герман Галущенко министр энергетики Украины

Российские массированные удары последовали за подрывом Крымского моста, который в Кремле назвали терактом, организованном украинскими спецслужбами.