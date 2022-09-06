Белорусская "Карма": бар для изгнанников в Польше

Недорогие коктейли и пиво, эфемерные выставки, молодёжь, курящая самокрутки... Всё как обычно, но "Карма" в центре Варшавы – не просто руин-бар, привлекающий андеграундную публику. Его основатели столкнулись с репрессиям и войной, им пришлось переезжать из страны в страну, чтобы заниматься любимым делом.

"Теперь это мигрантский бар, мы принимаем здесь всех, кто разделяет наши ценности. Здесь по-прежнему есть место искусству, музыке, татуировкам, здесь царит определенный дух свободы и демократии, на родине мы были этого лишены. А ещё Польша подарила нам мир, это мирная страна," – говорит совладелец бара Глеб Ковалёв.

Первая "Карма" открылась в Минске 5 лет назад. Вокруг заведения сразу же образовалось сообщество художников, музыкантов и любителей вечеринок.Там проводили чемпионат по игре в "камень, ножницы, бумага", разыгрывали татуировки, говорили о будущем.

Когда Беларусь захлестнула волна полицейского насилия после президентских выборов, создатель "Кармы" принял решение покинуть страну.

Глеб Ковалёв: "За одну ночь в нашей жизни всё поменялось. Я понял, что это моя последняя ночь в Беларуси. Я провёл в стране ещё три месяца, но меня как будто там не было. В голове у меня была только одна мысль: я должен отсюда бежать".

В 2021 году Глеб открыл "Карму" в Киеве, а когда российская армия вторглась в Украину, он, как и многие, оказался в Польше. Сейчас в стране есть два бара с неизменным названием и латинским девизом sibi et hominibus – "себе и людям".

Для многих украинских переселенцев, а также для оппозиционно настроенной молодёжи из России и Беларуси "Карма" стала новым домом вдали от родины. Вот что говорит белоруска Вероника Линдоренко: "Это как групповая терапия, мы знакомимся с теми, кто чувствует нашу боль, знает наши проблемы".

По словам Глеба, клиенты "Кармы" в Варшаве и Гданьске приехали из разных стран, говорят на разных языках. Их оценивают не "по паспорту", а по гражданской позиции. Так в бар не пустили белорусского шоумена Андрея Бонда за то, что тот принял участие в онлайн-флешмобе "Я остаюсь [в Беларуси]" – "Я застаюся". По мнению владельца, такое поведение в сети "нормализует" ситуацию в стране.