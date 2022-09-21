Во Франции расследуют угрозы в адрес основателя Gulagu.net

Во Франции расследуют угрозы в адрес основателя Gulagu.netКомментарии
Французские власти расследуют угрозы в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. В интервью Associated Press российский правозащитник, получивший убежище во Франции и проживающий в городе Биарриц на побережье Атлантики, заявил, что 12 сентября его пытались убить.
По словам активиста, по время семейного ужина на балконе он заметил красную точку прицела на стене. Осечкин утверждает, что его близкие, соседи, а также приехавшие по вызову сотрудники полиции слышали выстрелы.
В интервью информагентству, Владимир Осечкин заявил, что предполагаемый киллер мог быть связан с ФСБ и мафией. По его словам, на него оказывается психологическое давление, он впервые задумался о том, чтобы прекратить расследовательскую деятельность.
Региональная прокуратура не подтверждает факт покушения. В заявлении органа говорится, что правозащитник обратился в полицию из-за угроз ещё в марте, с тех пор он находится под охраной.
В прошлом организация году Gulagu.net опубликовала видео пыток в российских колониях и изоляторах.
В НКО заявили, что бывший заключённый передал правозащитникам 40 гигабайт документов, запечатлевших издевательства и факты сексуального насилия, видеосвидетельства как жертв, так и пытавших. Скандал привёл к увольнению ряда сотрудников ФСИН.