Во Франции расследуют угрозы в адрес основателя Gulagu.net

Французские власти расследуют угрозы в отношении основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина. В интервью Associated Press российский правозащитник, получивший убежище во Франции и проживающий в городе Биарриц на побережье Атлантики, заявил, что 12 сентября его пытались убить.

По словам активиста, по время семейного ужина на балконе он заметил красную точку прицела на стене. Осечкин утверждает, что его близкие, соседи, а также приехавшие по вызову сотрудники полиции слышали выстрелы.

Всё это часть кампании, направленной против независимых СМИ, против правозащитной деятельности. Конечно, они хотят заставить меня молчать, их цель – закрытие, разгром Gulagu.net. Ведь это один из последних ресурсов, доступных на русском языке, который понимает, что происходит и обладает авторитетом в России и мире. Владимир Осечкин Основатель общественного проекта Gulagu.net

В интервью информагентству, Владимир Осечкин заявил, что предполагаемый киллер мог быть связан с ФСБ и мафией. По его словам, на него оказывается психологическое давление, он впервые задумался о том, чтобы прекратить расследовательскую деятельность.

Моя семья переживает тяжёлые времена, но у нас просто нет выбора. Мы должны остановить Путина и положить конец его режиму, ведь его действия могут привести к Третьей мировой войне. Владимир Осечкин Основатель общественного проекта Gulagu.net

Региональная прокуратура не подтверждает факт покушения. В заявлении органа говорится, что правозащитник обратился в полицию из-за угроз ещё в марте, с тех пор он находится под охраной.

В прошлом организация году Gulagu.net опубликовала видео пыток в российских колониях и изоляторах.

В НКО заявили, что бывший заключённый передал правозащитникам 40 гигабайт документов, запечатлевших издевательства и факты сексуального насилия, видеосвидетельства как жертв, так и пытавших. Скандал привёл к увольнению ряда сотрудников ФСИН.