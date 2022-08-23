В Перу погибли иностранные туристы

По меньшей мере четыре иностранных туриста погибли и 16 получили ранения в результате ДТП в Перу. На горной дороге микроавтобус с путешественниками упал в ущелье со стометровой высоты.

По данным властей, двое из погибших туристов приехали из Колумбии. Происхождение двух других жертв остается неизвестным.

Среди раненых четыре француза, два грека, два израильтянина, два канадца, два аргентинца, два перуанца, голландец и испанец.

Сообщается, что туристы посещали руины древнего города инков Мачу-Пикчу. Трагедия разыгралась, когда люди возвращались из поездки.

В полиции полагают, что причиной катастрофы стали плохая видимость и неблагоприятные погодные условия.