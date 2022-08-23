English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Перу

В Перу погибли иностранные туристы

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
ДТП в Перу
ДТП в Перу   -   Авторское право  AP Photo

По меньшей мере четыре иностранных туриста погибли и 16 получили ранения в результате ДТП в Перу. На горной дороге микроавтобус с путешественниками упал в ущелье со стометровой высоты.

По данным властей, двое из погибших туристов приехали из Колумбии. Происхождение двух других жертв остается неизвестным.

Среди раненых четыре француза, два грека, два израильтянина, два канадца, два аргентинца, два перуанца, голландец и испанец.

Сообщается, что туристы посещали руины древнего города инков Мачу-Пикчу. Трагедия разыгралась, когда люди возвращались из поездки.

В полиции полагают, что причиной катастрофы стали плохая видимость и неблагоприятные погодные условия.