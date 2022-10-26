Как сдержать инфляционный шок в еврозоне?

Страны ЕС оказались в чрезвычайной ситуации: перед ними стоит задача сдержать рост цен и справиться с экономическим спадом. Эта проблема затронула в первую очередь еврозону, так как ожидается, что Европейский центробанк повысит процентные ставки в четверг, чтобы избежать инфляционного цунами.

Задача для ЕЦБ усложняется разным уровнем инфляции в основных экономиках еврозоны. Ведь более высокие процентные ставки не могут быть избирательными, это коллективная денежная мера, не зависящая от реального уровня инфляции в отдельных странах.

"У нас есть денежно-кредитная политика, которая сталкивается с 19 неэффективно скоординированными бюджетными политиками с разной направленностью. Раскол между различными мерами экономической поддержки для населения показал огромную разницу политики контроля над ценами даже среди ведущих стран ЕС. Мы говорили о 200 млрд евро, которые выделила Германия. Но и Франция выделила значительные суммы с осени 2021 года. Тем не менее все эти политики ещё не скоординированы на европейском уровне", - поясняет Пьер Жайе, экономист-исследователь Института Жана Делора.

Отсутствие координации экономической политики - ахиллесова пята еврозоны по сравнению с другими крупными экономиками - такими, как США, где согласованность между денежно-кредитной политикой и бюджетными мерами более эффективна в борьбе с рисками рецессии.

Индекс S&P SMI является эффективным индикатором закупочной деятельности компаний. Плохо, если он опускается ниже порога в 50 % - это означает, что компании начинают экономить, и тяжёлые времена не за горами. Компании и люди начинают терять доход из-за более высокой стоимости основных товаров.

"Мы можем обсудить, как мы распределяем потерю дохода между различными категориями населения и пытаемся защитить домохозяйства с более низким доходом, - говорит Андре Сапир из Института Брейгеля. - Это также означает, что и домохозяйства с более высокими доходами должны признать, что теряют в деньгах, мы не можем компенсировать потери каждого индивидуума и каждой компании за счёт государства".

Правительства, поддерживающие потребление, могут возложить дополнительное бремя на государственные бюджеты и привести к раздуванию государственного долга, который уже находится под давлением после кризиса, вызванного коронавирусом. Политики ищут идеальный экономический коктейль, чтобы избавиться от затянувшегося похмелья.