Убит один из лидеров палестинской террористической группировки "Логово льва"

Один из лидеров палестинской террористической группировки "Логово льва" Вади Аль-Хух был убит в ходе операции израильских силовиков в Наблусе на Западном берегу реки Иордан. Кроме того был нанесен серьезный ущерб лаборатории по изготовлению взрывчатых веществ.

Об этом сообщил премьер-министр Израиля Яир Лапид, заявив, что его страна "без колебаний будет действовать против терроризма в любое время и в любом месте".

По данным палестинской стороны, всего в ходе рейда убиты шестеро, более 20 человек получили ранения.

Сразу после завершения операции в Наблусе прошли массовые акции протеста.

Аль-Хух считался преемником Ибрагима Аль-Наблуси — лидера палестинской террористической группировки "Бригады мучеников Аль-Аксы", ликвидированного израильскими силовиками в ходе операции в Наблусе в августе 2022 года.

Израильские силы проводят ежедневные операции и рейды на Западном берегу с марта в ответ на серию терактов в городах еврейского государства, в результате которых были убиты 20 человек.