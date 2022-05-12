"Сестра всех палестинцев": в Рамаллахе простились с убитой журналисткой

Тысячи людей собрались в Рамаллахе, на Западному бергу Иордана, чтобы проститься с Ширин Абу Акле. Корреспондент телеканала "Аль-Джазира" была застрелена в среду, когда освещала рейд израильской армии в Дженине. "Аль-Джазира" и Палестинская администрация обвинили в убийстве журналистки израильскую армию. Израиль не исключил своей непреднамеренной причастности к гибели репортера, заявив, что женщина могла оказаться на линии палестинского огня.

"Мы отвергли и до сих пор отказываемся от идеи совместного расследования с израильскими властями, потому что именно они совершили это преступление", - сказал президент Палестины Махмуд Аббас во время траурной церемонии. - Поскольку мы им не доверяем, мы незамедлительно обратимся в Международный уголовный суд".

Ширин Абу Акле, длительное время освещавшую ближневосточный конфликт, называли сестрой всех палестинцев. Ей был всего 51 год. От смертельного ранения журналистку не спасли ни каска, ни бронежилет с надписью "пресса". Тело репортера будет доставлено в Иерусалим, где пройдут похороны.