Налет израильской армии на Западный берег: девять палестинцев погибли

По меньшей мере девять палестинцев погибли в результате налета израильской армии на Западный берег реки Иордан. О таких цифрах заявили в Министерстве здравоохранения Палестины. В ведомстве добавили, что как минимум 16 человек получили ранения.

По версии палестинских властей, израильтяне открыли огонь во время операции в лагере для беженцев, который находится в городе Дженин. Кроме того, в Палестине обвинили солдат в распылении слезоточивого газа в педиатрическом отделении местной больницы.

В свою очередь в Израиле подтвердили, что армия проводила операцию в этом районе, но не сообщили никаких деталей.

По данным СМИ, с начала января в Палестине погибли по меньшей мере 25 человек.