English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Газа

Беспорядки в секторе Газа и обвинения Израиля в военных преступлениях

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Беспорядки на границе сектора Газа и Израиля
Беспорядки на границе сектора Газа и Израиля   -   Авторское право  Fatima Shbair/Copyright 2022, The AP. All rights reserved

Беспорядками закончились демонстрации на границе сектора Газа и Израиля.

Накануне в результате рейда израильских сил на Западном берегу реки Иордан были убиты 6 палестинцев, среди них, как уверяет премьер-министр Яир Лапид, один из лидеров террористической группировки "Логово льва".

Тем временем Amnesty International опубликовала отчет, где назвала как минимум три инцидента во время августовских рейдов в регионе военными преступлениями.