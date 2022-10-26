Беспорядки в секторе Газа и обвинения Израиля в военных преступлениях

Беспорядками закончились демонстрации на границе сектора Газа и Израиля.

Накануне в результате рейда израильских сил на Западном берегу реки Иордан были убиты 6 палестинцев, среди них, как уверяет премьер-министр Яир Лапид, один из лидеров террористической группировки "Логово льва".

Тем временем Amnesty International опубликовала отчет, где назвала как минимум три инцидента во время августовских рейдов в регионе военными преступлениями.