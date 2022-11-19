Риши Сунак посетил Киев и пообещал Украине поддержку

Новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак посетил в субботу в Киев с первым с момента вступления в должность визитом. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав в своём Телеграм-канале видеозапись встречи с Сунаком. Представитель Даунинг-стрит, официальной резиденции главы британского правительства, подтвердил, что Сунак ездил в Киев, чтобы выразить Зеленскому "неизменную поддержку Лондона":

"Я здесь сегодня, чтобы сказать: Соединённое Королевство будет продолжать поддерживать вас, - заявил британский премьер. - Мы будем стоять с вами до тех пор, пока Украина не завоюет мир и безопасность, в которых она нуждается и которые заслуживает, и тогда мы будем поддерживать вас в восстановлении вашей великой страны".

Предшественники Риши Сунака Борис Джонсон и продержавшаяся на посту главы кабинета всего 44 дня Лихз Трасс, также выражали поддержку Украине, осуждая агрессию со стороны России. Великобритания - второй после США донор Украине, Лондон уже выделил Киеву гуманитарную помощь на 460 млн евро и военную помощь на 2,5 млрд.