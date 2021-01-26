Суд обязал компанию Харви Вайнштейна выплатить его жертвам миллионы

Суд по делам банкротства в штате Делавэробязал фирму Weinstein Company продюсера Харви Вайнштейна выплатить 17,1 млн долларов жертвам его домогательств. Всего компенсации получат более чем 50 женщин. Как ожидается, для некоторых речь пойдет о шестизначных цифрах - более 500 тысяч долларов. На них они смогут рассчитывать, но только если откажутся от своих апелляционных жалоб в отношении Вайнштейна и сотрудников компании в других инстанциях вне разбирательства по делу о банкротстве.

Судья Мэри Вальрат в Уилмингтон объявила о своем решении по завершении дистанционного слушания, отметив, что 83% из тех, кто обвинил американского магната в насильственных действиях сексуального характера, "ясно дали понять, что желают закрыть дело путем принятия плана (ликвидации компании - прим.) и не стремятся добиваться другого возможного возмещения ущерба, хотя понятно, что деньги никогда не принесут им должного удовлетворения".

Руби Лью, представляющая жертв домогательств, назвала сумму общего фонда "более чем скромной": "Мои клиенты ищут нечто большего, чем денежное вознаграждение. Они надеялись, что суд заставит нести ответственность за произошедшее всех участников дела. Речь не только о Харви Вайнштейне". При этом бывшие сотрудники компании также получат 9,7 млн долларов.

Созданная братьями Харви и Робертом Вайнштейнами компания объявила о банкротстве в 2018 году ввиду целой серии разоблачительных публикаций, в которых женщины, а среди них знаменитые актрисы - Роуз Макгоуэн, Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Эшли Джадд, Леа Сейду, Розанна Аркетт - рассказывали о приставаниях и изнасилованиях со стороны продюсера. Сам он ныне отбывает заключение в штате Нью-Йорк. В мае 2020 года он был приговорен к 23 годам лишения свободы.