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Китай

Рекордное падение китайского юаня

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 Кнарик Хачатрян
Пешеход проходит мимо знака с цифрами индекса Hang Seng в Гонконге, 24 октября 2022 г.
Пешеход проходит мимо знака с цифрами индекса Hang Seng в Гонконге, 24 октября 2022 г.   -   Авторское право  PETER PARKS/AFP or licensors

До самого низкого с кризисного 2008 года уровня упал в понедельник в Гонконге курс юаня. Индекс Hang Seng China Enterprises, объединяющий торгующиеся здесь китайские акции, рухнул более чем на 7%. Это худший результат за период существования индекса зафиксирован на следующий день после съезда компартии Китая, ознаменовавшегося неожиданным выводом из зала бывшего лидера КНР и члена президиума Ху Цзиньтао.

Для инвесторов третий бессрочный мандат председателя Си Цзиньпина подразумевает потерю интереса Пекина к развитию экономики на рыночной основе. А избрание в руководящие органы Компартии Китая (КПК) верных сторонников Си означает завершение консолидации власти вокруг этого лидера.

Акции крупнейших технологических компаний, таких как Alibaba, JD и Meituan рухнули более чем на 11%. Китайское руководство теперь делает ставку на развитие за счет госкомпаний.