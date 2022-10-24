Рекордное падение китайского юаня

До самого низкого с кризисного 2008 года уровня упал в понедельник в Гонконге курс юаня. Индекс Hang Seng China Enterprises, объединяющий торгующиеся здесь китайские акции, рухнул более чем на 7%. Это худший результат за период существования индекса зафиксирован на следующий день после съезда компартии Китая, ознаменовавшегося неожиданным выводом из зала бывшего лидера КНР и члена президиума Ху Цзиньтао.

Для инвесторов третий бессрочный мандат председателя Си Цзиньпина подразумевает потерю интереса Пекина к развитию экономики на рыночной основе. А избрание в руководящие органы Компартии Китая (КПК) верных сторонников Си означает завершение консолидации власти вокруг этого лидера.

Акции крупнейших технологических компаний, таких как Alibaba, JD и Meituan рухнули более чем на 11%. Китайское руководство теперь делает ставку на развитие за счет госкомпаний.