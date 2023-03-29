Холдинг "Алибаба" раскололся на 6 компаний

Холдинг "Алибаба" раскололся на 6 компанийКомментарии
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Акции китайского холдинга Alibaba взлетели в цене на 15% после того, как гигант электронной коммерции принял решение о расколе компании на шесть частей.
Этот шаг означает, что у каждой из новых компаний будет собственное руководство и совет директоров, а финансирование операций станет полностью независимым.
Раскол технологического холдинга направлен на то, чтобы более оперативно реагировать на изменения на рынке и повысить стоимость новых предприятий. В будущем новые компании намерены провести IPO, чтобы повысить капитализацию в индивидуальном порядке.
Эксперты рынка уже задаются вопросом, не станет ли это поведение общей моделью для глобальных технологических гигантов?