"Новая эра" отношений между Китаем и Саудовской Аравией

Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о "новой эре" отношений между Китаем и Саудовской Аравией. Китайская делегация заключила в Эр-Рияде несколько десятков соглашений о сотрудничестве и контрактов в самых различных областях деятельности, на сумму около 30 миллиардов долларов. Китайского руководителя встречали в Аравии с большим почётом. Западные аналитики отметили резкий контраст по сравнения с весьма сдержанным приёмом, оказанным этим летом Джо Байдену. В США не скрывают опасений по поводу растущего влияния Китая в ближневосточном регионе.