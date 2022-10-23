Обстрелы и укрепления в Белгородской области

По меньшей мере два человека погибли в городе Шебекино Белгородской области в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщили местные власти. 11 человек получили ранения, из них четверо в тяжёлом состоянии. Сообщается, что обстрелу подверглись гражданские объекты.

Российские власти заявляют, что за минувшие недели частота обстрелов приграничных районов заметно увеличилась. В Белгородской области вдоль границы возводят укрепления: бетонные противотанковые пирамиды, рвы и укреплённые опорные пункты.

На этом фоне продолжается вывоз населения из оккупированной части правобережной Херсонской области; украинские власти называют его депортацией.

Ранее в результате российских ударов по объектам украинской энергосистемы почти полтора миллиона потребителей в семи областях остались без света. По данным Укрэнерго, масштаб разрушений сравним с обстрелами, последовавшими после взрыва на Крымском мосту.

Владимир Зеленский, президент Украины:

"Основная мишень террористов — энергетика. Поэтому сейчас, пожалуйста, ещё внимательнее, чем раньше, относитесь к необходимости сознательно потреблять электричество. От каждого города, каждого района Украины зависит стабильность работы энергетики всей нашей страны".

В украинском Генштабе сообщают, что в субботу освободили ещё два населённых пункта в Херсонской области и успешно продолжают наступление в том районе. Минобороны России же заявляет, что российские войска отразили попытки наступления ВСУ под Херсоном и на нескольких восточных направлениях.