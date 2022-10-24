English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Украина

Запад не верит в планы Киева взорвать "грязную бомбу"

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Владимир Путин и Сергей Шойгу на открытии форума "Армия-2022". 15 августа 2022 года
Владимир Путин и Сергей Шойгу на открытии форума "Армия-2022". 15 августа 2022 года   -   Авторское право  AP/Sputnik

США, Франция и Великобритания не сочли обоснованным заявление России о возможных планах Украины устроить провокацию с применением "грязной бомбы", назвав такие утверждения очевидно ложными.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, распространенном в воскресенье Госдепартаментом.

Ранее таким предположением поделился министр обороны России Сергей Шойгу в телефонном разговоре с главами оборонных ведомств Франции, Великобритании, Турции и США.

"Грязная бомба" — это устройство, использующее взрывчатые вещества для разбрасывания радиоактивных отходов. Она не обладает разрушительным эффектом ядерного взрыва, но может подвергнуть радиоактивному заражению обширные территории.

В Киеве считают, что подобная провокация готовится со стороны Москвы.

Если Россия звонит и говорит, что Украина якобы что-то готовит, это означает одно: Россия это уже подготовила. Я считаю, что сейчас мир должен реагировать как можно более жестко
Владимир Зеленский
президент Украины

В то же время по всей Украине в целях снижения нагрузки на энергосистему и ликвидации последствий российских ракетных атак введены временные ограничения потребления с веерными отключениями света по графику.