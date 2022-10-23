Марш зомби в Мехико

В столице Мексики — парад зомби. Ставшее традиционным шествие проводится впервые после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией.

Впервые такое шествие организовали в США в 2001-м; в Мехико орды зомби в первый раз заполнили улицы в 2007-м, но вскоре именно этот город стали называть "мировой столицей зомби".

Лео Абрего, организатор парада:

"В этом году мы празднуем пятнадцатый день рождения нашего мероприятия, поэтому тема этого года — кинсеаньера, вечеринка в честь пятнадцатилетия".

Участники марша, по столь же давней традиции, организуют и благотворительную программу, жертвуя продукты питания Всемирному продовольственному банку в пользу бедных и уязвимых слоёв населения.

Кроме того, проводят бесплатные мастер-классы по макияжу, спецэффектам и фотографии.