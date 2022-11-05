English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Спорт

Второй день Большого шлема по дзюдо в Баку: триумф сборной Азербайджана

Access to the comments Комментарии
 Alexander Kazakevich
Выступающий за Азербайджан Саид Моллаеи завоевал золото в категории до 81 кг, одолев бельгийца Маттиаса Кассе.
Выступающий за Азербайджан Саид Моллаеи завоевал золото в категории до 81 кг, одолев бельгийца Маттиаса Кассе.   -   Авторское право  Gabriela Sabau/IJF

Баку продолжает жить дзюдо: на татами Спортивной арены имени Гейдара Алиева прошёл второй день Большого шлема.

У женщин в весе до 63 килограммов не было равных Инбал Шемеш. В финале талантливая израильтянка успешно противостояла Геке Ван Ден Берг из Нидерландов и завоевала второй в своей карьере чемпионский титул Большого шлема.

Церемонию награждения провёл президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

Меня всегда переполняют эмоции. Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю. Когда у меня всё получается, я счастлива, и это чувство вырывается наружу.
Инбал Шемеш
Израильская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Баку

Представитель принимающего турнир Азербайджана, 25-летний Хидаят Гейдаров, на протяжение всего дня демонстрировал блестящее владение техникой и феноменальное разнообразие приёмов. Он уверенно шёл к финалу, где его ожидала схватка с канадцем Артюром Маржелидоном. Казалось, за героя местных трибун болел весь Азербайджан, и Гейдаров не разочаровал свою публику – второе золото в копилке азербайджанской сборной и ликование фанатов дзюдо!

Медаль победителю вручил Рашад Набиев, президент Федерации дзюдо Азербайджана.

Да, я снова выиграл финал Большого шлема в Баку, сложно описать твое чувство, когда ты переживаешь триумф под шум родных трибун.
Хидаят Гейдаров
Азербайджанский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Баку

В категории до 70 кг призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира Санне Ван Дейк продемонстрировала преимущество над Габриэллой Виллемс из Бельгии и завоевала своё третье золото Большого шлема.

Свой очередной титул нидерландка получила из рук Мохаммеда Мериджы, директора по обучению и тренерской работе IJF.

У мужчин в весе до 81 килограмма звезда дзюдо и серебряный призёр Олимпийских игр Саид Моллаеи впервые за три года завоевал медаль высшего достоинства и принёс третье золото сборной Азербайджана на домашнем турнире.

Медалистов наградил гость международной федерации дзюдо Корнель Варвара.

У азербайджанских болельщиков было немало поводов для радости: в активе у местных дзюдоистов и дзюдоисток несколько невероятных иппонов. Впереди ещё один день поединков, но турнир уже стал одним из самых успешных для страны, которая празднует 50-летие национальной федерации дзюдо.