Второй день Большого шлема по дзюдо в Баку: триумф сборной Азербайджана

Баку продолжает жить дзюдо: на татами Спортивной арены имени Гейдара Алиева прошёл второй день Большого шлема.

У женщин в весе до 63 килограммов не было равных Инбал Шемеш. В финале талантливая израильтянка успешно противостояла Геке Ван Ден Берг из Нидерландов и завоевала второй в своей карьере чемпионский титул Большого шлема.

Церемонию награждения провёл президент Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер.

Меня всегда переполняют эмоции. Я получаю огромное удовольствие от того, что делаю. Когда у меня всё получается, я счастлива, и это чувство вырывается наружу. Инбал Шемеш Израильская дзюдоистка, победительница турнира Большого шлема 2022 в Баку

Представитель принимающего турнир Азербайджана, 25-летний Хидаят Гейдаров, на протяжение всего дня демонстрировал блестящее владение техникой и феноменальное разнообразие приёмов. Он уверенно шёл к финалу, где его ожидала схватка с канадцем Артюром Маржелидоном. Казалось, за героя местных трибун болел весь Азербайджан, и Гейдаров не разочаровал свою публику – второе золото в копилке азербайджанской сборной и ликование фанатов дзюдо!

Медаль победителю вручил Рашад Набиев, президент Федерации дзюдо Азербайджана.

Да, я снова выиграл финал Большого шлема в Баку, сложно описать твое чувство, когда ты переживаешь триумф под шум родных трибун. Хидаят Гейдаров Азербайджанский дзюдоист, победитель турнира Большого шлема 2022 в Баку

В категории до 70 кг призёрка Олимпийских игр и чемпионата мира Санне Ван Дейк продемонстрировала преимущество над Габриэллой Виллемс из Бельгии и завоевала своё третье золото Большого шлема.

Свой очередной титул нидерландка получила из рук Мохаммеда Мериджы, директора по обучению и тренерской работе IJF.

У мужчин в весе до 81 килограмма звезда дзюдо и серебряный призёр Олимпийских игр Саид Моллаеи впервые за три года завоевал медаль высшего достоинства и принёс третье золото сборной Азербайджана на домашнем турнире.

Медалистов наградил гость международной федерации дзюдо Корнель Варвара.

У азербайджанских болельщиков было немало поводов для радости: в активе у местных дзюдоистов и дзюдоисток несколько невероятных иппонов. Впереди ещё один день поединков, но турнир уже стал одним из самых успешных для страны, которая празднует 50-летие национальной федерации дзюдо.