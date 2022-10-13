Чемпионат мира по дзюдо в Ташкенте: золото Японии в смешанном командном турнире

В четверг в Ташкенте, столице Узбекистана, завершился один из самых захватывающих турниров по дзюдо. В заключительный день чемпионата мира был разыгран последний комплект медалей – среди смешанных команд. Любители дзюдо заполнили арену "Хумо", чтобы стать свидетелями решающих поединков.

На командных турнирах с момента их появления в 2017 году в финал всегда выходили японские дзюдоисты, а с 2018 года они каждый раз встречались в финальных схватках с одними из главных своих противников на татами - французами. Счет по победам был 3:0 в пользу Японии, но на Олимпиаде в Токио Франция переломила ситуацию, выиграв олимпийский командный турнир.

В Ташкенте Япония вернула себе первое место.

Гоки Тадзима победил француза Алексиса Матье, проведя прием на оценку ваза-ари, а затем оформив победу фантастическим броском на иппон. Счет 1:0 в пользу Японии.

Недавно ставшая чемпионкой мира в личном первенстве француженка Романа Дикко сравняла результат. Ее соперница Вакаба Томита на этом чемпионате мира ранее завоевала бронзу, но здесь упустила победу.

В тяжелом весе Ота Хёга набрал два ваза-ари и победил Жозефа Терека, снова выведя японцев вперед.

Франции еще раз удалось сравнять счет. Олимпийская медалистка Сара-Леони Сизик также с помощью двух приемов на оценку ваза-ари оказалась сильнее своей соперницы. Фунакубо Харука проиграла.

Снова вывел вперед японцев Харада Кэнси. Счет в серии стал 3:2. Франция возлагала надежду на бывшую чемпионку мира Мари-Ив Гайе, в соперницы которой досталась Ниидзоэ Саки. Однако надежды французов рухнули: Ниидзоэ оказалась сильнее и смогла победить, оформив окончательный счет 4:2. Таким образом, Япония выигрывает золото чемпионатов мира в командных соревнованиях, начиная с их проведения. Единственная медаль высшей пробы, которую японской команде не удалось добыть – олимпийская.

Глава Европейского союза дзюдо и вице-президент Международной федерации Ласло Тот вручил победителям награды.

Пять чемпионских титулов японских дзюдоистов в смешанном турнире, это напоминание для Франции перед домашней Олимпиадой в Париже 2024 года, что защита олимпийского чемпионского титула в командных соревнованиях не будет легкой.

“Я знал, что у меня важная роль. Я первым выходил на татами. Сделал, все, что смог. И это принесло результат”, - сказал после победы Гоки Тадзима.

Не скрывала радости и Ниидзоэ Саки: "Харада Кэнси выиграл свою схватку и я знала, что на мне ответственность за победу. Я так счастлива, что у меня получилось!”

Президент Федерации дзюдо Узбекистана Азизжон Камилов, глава Международной федерации дзюдо Жан-Люк Руже и руководитель Федерации дзюдо Катара Ид Али Аль-Мураихи, приняли участие в церемонии передачи флага международной федерации. Следующий чемпионат мира пройдет в столице Катара Дохе в мае 2023 года.

Представители федерации говорят, что для них было большой честью провести мировое первенство в Узбекистане, стране, которая известна своим гостеприимством. Сейчас это еще и страна реформ в различных сферах, в спорте, науке, культуре... Это центр инноваций и цифровизации, привлекательное место для зарубежных инвесторов.

Спасибо, Ташкент!