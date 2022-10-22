ХХ съезд компартии завершился в Китае

Двадцатый съезд Коммунистической партии Китая завершится в субботу избранием нового состава Центрального комитета. Ожидается, что в воскресенье Си Цзиньпин будет представлен в качестве генерального секретаря, что позволит ему оставаться у власти как минимум еще 5 лет. Ранее Си Цзиньпин отменил ограничение в два пятилетних президентских срока, что открыло ему путь к бессрочному правлению.

Си Цзиньпин, Председатель КНР:

— Я объявляю о победном завершении 20-го съезда Коммунистической партии Китая.

В новый состав Центрального комитета вошли около 200 высокопоставленных партийных чиновников. По оценкам экспертов, кадровые перестановки в руководстве Компартии Китая по итогам XX съезда могут быть более значительными, чем ожидалось. Пленум должен укрепить позиции Си Цзиньпина как самого могущественного лидера Китая со времен Мао Цзэдуна.

Неожиданно для наблюдателей из президиума съезда был выведен за руки бывший лидер страны Ху Цзиньтао. Официального объяснения причин произошедшего не последовало.

В заключительной речи Председатель КНР призвал членов Коммунистической партии быть готовыми к многочисленным вызовам, включая ужесточение геополитического климата.