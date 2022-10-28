Ангола: новая высота TAAG

В этой программе "Деловая Ангола" мы посетим национальную авиакомпанию Анголы TAAG с более чем 70-летней историей.Как и многие перевозчики, TAAG переживает трансформацию, чтобы противостоять вызовам времени. С новой командой менеджеров, новым партнерством с Iberia Airlines, новыми направлениями на горизонте и твердым намерением превратить Луанду в глобальный грузовой центр, будущее TAAG выглядит многообещающим.

Мы летим внутренним рейсом авиакомпании TAAG из столицы Луанды в северную сельскохозяйственнуюи горнодобывающую провинцию Уиже. Это одно из 14 направлений авиакомпании в Анголе, наряду с дюжиной международных.

Пассажиры видят разницу в новом TAAG, аббревиатура которого расшифровывается как**"ангольский воздушный транспорт"**.

Торговец алмазами едет на встречу в Уиже, и ему нравится, что больше не нужно туда добираться более четырех часов.

Антонио Оливейра, предприниматель: "От Луанды до Уиже всего 45 минут. Я думаю, это лучше, потому что люди могут делать все очень быстро".

Не только быстро, но и с комфортом.

Антонио Оливейра: "Обслуживание также улучшается. Прогресс заметен. Все люди это видят".

TAAG делает успехи - услуги, цены, думаю, что они в хорошем состоянии".

Такие признания радуют нового генерального директора компании Эдуардо Файрена. С десятилетиями опыта управления авиакомпаниями в Латинской Америке и Испании, сейчас он меняет TAAG с новой командой.

Эдуардо Файрен, генеральный директор TAAG: "У меня была фантастическая возможность запустить успешные авиакомпании, а также модернизировать старые. И у меня также была возможность наслаждаться совместной работой с фантастическими членами команды, которые позволили нам достичь этих целей. Все мы объединены одной целью, которая очень проста. Мы хотим стать первыми".

Для этого они объединяются с Iberia в рамках соглашения о сотрудничестве. Теперь, когда TAAG снова полностью сертифицирована европейскими регуляторами, альянс с Испанским перевозчиком является серьезным толчком для TAAG, который позволит расправить крылья по всему миру.

Эдуардо Файрен: "Сделка с Iberia стала очень выгодной, потому что Анголе, TAAG, необходимо подняться и впервые выйти на международную арену".

Для TAAG это будет связано с узловым аэропортом Iberia в Мадриде, который соединит ее с миром.

Джон Стрикленд, директор, JLS Consulting: "Альянс с Iberia означает, что они смогут получить доступ не только к более широкому спектру направлений в Европе, но также в Северной и Южной Америке. Беспроигрышный вариант. Нет больших затрат, повышается узнаваемость для обеих авиакомпаний. Это действительно улучшит доступ как для бизнеса, торговли и туризма, так и для их граждан, многие из которых живут в Европе и хотят летать домой".

Ангола продолжает строиться, превращаясь в крупный центр в Африке, с новым аэропортом в Луанде, который должен открыться в конце следующего года.

Аэропорт Антонио Агостиньо Нето, названный в честь первого президента страны, строится с расчетом на обслуживание 15 миллионов пассажиров в год.

Эдуардо Файрен: "На западноафриканском направлении это будет, вероятно, единственный действующий хаб, потому что ближайшие это Дакар или Касабланка. А на юге - Йоханнесбург, который находится в 4 часах отсюда".

Вот почему TAAG уже добавляет рейсы, чтобы расширить охват. Больше рейсов в Мозамбик, Намибию и Бразилию, а также в Кабинду в Анголе, чтобы удовлетворить рыночный спрос.

На горизонте также быстрое развитие: к 2025 году TAAG станет частной компанией, что может помочь привлечь капитал, необходимый для ее расширения. Ключом к этому является доверие инвесторов, говорит консультант по авиаперевозкам Джон Стрикленд.

Джон Стрикленд: "У компании есть хорошие возможности для будущего роста, и если у инвесторов будет уверенность в том, что бизнес ведется на коммерческой основе, они вполне смогут привлечь достаточные средства для реализации плана приватизации".

Благодаря новому партнерству, расширяющему сферу деятельности TAAG, одна из самых опытных национальных авиакомпаний Африки, делает ставку на амбициозную стратегию.