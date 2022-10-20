Война в Украине: карта боевых действий на 20.10.2022 по данным ISW

Война в Украине: карта боевых действий на 20.10.2022 по данным ISWКомментарии
"Российские власти, похоже, проводят информационную подготовку для оправдания планируемого отступления своих войск и значительных территориальных потерь в Херсонской области", — считает Институт по изучению войны.
Министерство обороны Великобритании добавляет: недавнее признание России в том, что «возникла сложная ситуация» в Херсонской области, весьма необычно и, вероятно, указывает на то, что власти рассматривают возможность крупного вывода своих сил из района к западу от реки Днепр.
Назначенный Москвой глава ключевого южного города Владимир Сальдо рассказал о планах переправить до 60 000 человек через Днепр в Россию в течение следующих шести дней, то есть по 10 000 человек в день. ISW (Институт по изучению войны) говорит, что под видом эвакуации гражданских лиц, под прикрытием этого термина осуществляется массовое насильственное выселение гражданских лиц из оккупированных Россией районов Украины.
Аналитический центр сообщает, что в попытке смягчить информационные и оперативные последствия неспособности защититься от еще одного успешного украинского наступления российские силы также создают информационные предусловия для того, чтобы приписать атаку на Каховскую ГЭС другим силам.
Российские власти, похоже, делают предупреждения о предполагаемом украинском ударе по Каховской ГЭС в качестве информационного фона для того чтобы в случае повреждения плотины российскими военными возложить ответственность за последующий ущерб и гибель людей на Украину, при этом используя возникшие наводнения для дальнейшего прикрытия своего отступления на юг Херсонской области.
Но в отчёте разведки министерства обороны Великобритании сообщается, что, поскольку все основные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают работать в нескольких местах.
Ключевой задачей любой российской операции по отводу будет переправа войск и военной техники через реку шириной 1000 м в полном порядке, как на этом фото, где показаны российские силы, действующие на понтонной переправе возле плотины Новая Каховка.
Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates