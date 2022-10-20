Война в Украине: карта боевых действий на 20.10.2022 по данным ISW

"Российские власти, похоже, проводят информационную подготовку для оправдания планируемого отступления своих войск и значительных территориальных потерь в Херсонской области", — считает Институт по изучению войны.

#Russian authorities are likely setting information conditions to justify planned Russian retreats and significant territorial losses in #Kherson Oblast. https://t.co/hIyRWtNp30pic.twitter.com/v7MRJ7rQ03 — ISW (@TheStudyofWar) October 20, 2022

Министерство обороны Великобритании добавляет: недавнее признание России в том, что «возникла сложная ситуация» в Херсонской области, весьма необычно и, вероятно, указывает на то, что власти рассматривают возможность крупного вывода своих сил из района к западу от реки Днепр.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rHzlFrXAJU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2022

Назначенный Москвой глава ключевого южного города Владимир Сальдо рассказал о планах переправить до 60 000 человек через Днепр в Россию в течение следующих шести дней, то есть по 10 000 человек в день. ISW (Институт по изучению войны) говорит, что под видом эвакуации гражданских лиц, под прикрытием этого термина осуществляется массовое насильственное выселение гражданских лиц из оккупированных Россией районов Украины.

And #Russia continues to use the guise of civilian “evacuations” as a cover for the mass forced removal of civilians from Russian-occupied areas of #Ukraine.https://t.co/hIyRWtNp30 — ISW (@TheStudyofWar) October 20, 2022

Аналитический центр сообщает, что в попытке смягчить информационные и оперативные последствия неспособности защититься от еще одного успешного украинского наступления российские силы также создают информационные предусловия для того, чтобы приписать атаку на Каховскую ГЭС другим силам.

Russian forces are also setting information conditions to conduct a false-flag attack on the Kakhovka Hydroelectric Power Plant and may believe that breaching the dam could cover their retreat from the right bank of the Dnipro River & prevent/delay Ukrainian advances across it. https://t.co/4kusgW7ryt — ISW (@TheStudyofWar) October 20, 2022

Российские власти, похоже, делают предупреждения о предполагаемом украинском ударе по Каховской ГЭС в качестве информационного фона для того чтобы в случае повреждения плотины российскими военными возложить ответственность за последующий ущерб и гибель людей на Украину, при этом используя возникшие наводнения для дальнейшего прикрытия своего отступления на юг Херсонской области.

Russian forces are also setting information conditions to conduct a false-flag attack on the Kakhovka Hydroelectric Power Plant and may believe that breaching the dam could cover their retreat from the right bank of the Dnipro River & prevent/delay Ukrainian advances across it. https://t.co/4kusgW7ryt — ISW (@TheStudyofWar) October 20, 2022

Но в отчёте разведки министерства обороны Великобритании сообщается, что, поскольку все основные мосты серьезно повреждены, Россия, скорее всего, будет в значительной степени полагаться на временный баржевой мост, который она построила недалеко от Херсона в последние дни, и на военные понтонные переправы, которые продолжают работать в нескольких местах.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LeQsOOjVXy



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rHzlFrXAJU — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2022

Ключевой задачей любой российской операции по отводу будет переправа войск и военной техники через реку шириной 1000 м в полном порядке, как на этом фото, где показаны российские силы, действующие на понтонной переправе возле плотины Новая Каховка.

Additional Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 20 October 2022



Russia would rely heavily on military pontoon ferry units during any withdrawal across the Dnipro river.



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/ILsUwLvIiG — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 20, 2022

Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/ukraine-conflict-updates