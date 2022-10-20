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Бельгия

ЕС ввел санкции против Ирана за поставки России дронов-камикадзе

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 Euronews
AP
AP   -   Авторское право  Архив

Совет Европейского Союза ввел санкции в отношении трех высокопоставленных офицеров иранской армии, а также предприятия производителя дронов-камикадзе "Шахед" за их поставку России. Беспилотники, подчеркивают в ЕС, используются российскими силами для нападений на гражданскую инфраструктуру Украины. Москва и Тегеран неоднократно отрицали информацию о поставках беспилотников.

Ранее представитель внешнеполитической службы Набила Масралли заявила: 

"Существовало широко разделяемое (членами ЕС) политическое согласие в том, что Евросоюз должен действовать быстро. Теперь, когда мы собрали собственные достаточные доказательства, в Совете продолжается работа, направленная на четкую, скорейшую и твердую реакцию ЕС."

В НАТО также не сомневаются в причастности Ирана к поставкам. Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг обратился к иранским властям:

"Мы призываем Иран не предоставлять ни беспилотники, ни ракеты. Любые поставки ракет также будут явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН".

Дроны-камикадзе играют ключевую роль в новой стратегии Москвы по уничтожению гражданской инфраструктуры Украины, особенно энергетической. Массированное применение беспилотников происходит на фоне украинского контрнаступления на юге страны. Введение санкций против Ирана приветствовала Украина.