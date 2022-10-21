Глава Донецкой ОВА: ситуация в Бахмуте остается "крайне напряженной"

Ситуация вокруг Бахмута остается "крайне напряженной", заявил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире украинского телемарафона. Он утверждает, что российские войска пытаются продвинуться в сторону города, но ВСУ пока удается отбрасывать их.

Артиллерийские обстрелы Бахмута не прекращаются. Накануне в городе погибли еще двое мирных жителей, сообщил у себя в Телеграме Павел Кириленко. Горожане рассказывают о трудностях:

— Уже надоело. Уже восемь месяцев будет 24 числа, восемь. Поэтому надоело.

— Очень сложно. Мы не знаем, откуда и куда стреляют. Живем под обстрелами. Ничего не скажешь. Выживаем.

О продвижениях ЧВК Вагнера в районе Бахмута рассказывают, в частности, так называемые российские "военкоры". Тем не менее, в американском Институте изучения войны считают, что в Москве сильно преувеличивают действительность для того, чтобы иметь возможность заявить об успехах хотя бы на одном направлении.