"Акты чистого террора": ЕС осудил российские атаки на Украину

Украина продолжает подвергаться атаке российских ракет и дронов-камикадзе. В разных городах регулярно объявляется воздушная тревога. Жители вынуждены прятаться в убежища, в Киеве — это подземные переходы.

Антон, менеджер:

— Сейчас воздушная тревога и по правилам компании в которой я работаю сказали спуститься для безопасности. И мы тут сидим уже около трёх часов.

Ольга, археолог:

— На самом деле, это уже не так страшно как было в феврале (начало вторжения), чем дальше, чем больше этих дронов-камикадзе, чем больше запускают ракет, тем больше появляется злости.

Беспилотники оставляют за собой разрушения. Украинские военные утверждают, что им удается перехватить многие из них.

Основная цель этих атак — критически важная энергетическая инфраструктура Украины, что вызвало международное осуждение Кремля.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала российские удары "актами чистого террора", которые равносильны военным преступлениям.

Целенаправленные атаки на гражданскую инфраструктуру с явной целью лишить мужчин, женщин, детей воды, электричества и отопления с приближением зимы - это акты чистого террора, и мы должны называть их так Урсула фон дер Ляйен глава Еврокомиссии

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Этот шаг свидетельствует о том, что в Европе не верят отрицаниям Тегерана поставок России низколетящего смертоносного оружия.

На закрытом заседании Совета безопасности ООН представители России и Ирана опровергли использование дронов иранского производства в Украине.