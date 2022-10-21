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Чехия

"Подарок для Путина": чехи собрали более 1 млн евро на танк для Украины

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 Euronews
Танк Т-72 "Томаш" для украинской армии
Танк Т-72 "Томаш" для украинской армии   -   Авторское право  CZCT

Чешская краудфандинговая кампания собрала 33 млн крон (более 1,3 млн евро) на танк для Украины.

Это детище организации Gift for Putin ("Подарок для Путина"), которая использует различные проекты для сбора средств для вооружения Украины.

Совместно с ВСУ для покупки был выбран модернизированный советский танк Т-72, которого назвали Томаш в честь первого президента Чехии Томаша Гаррига Масарика.