"Подарок для Путина": чехи собрали более 1 млн евро на танк для Украины

Чешская краудфандинговая кампания собрала 33 млн крон (более 1,3 млн евро) на танк для Украины.

Это детище организации Gift for Putin ("Подарок для Путина"), которая использует различные проекты для сбора средств для вооружения Украины.

Совместно с ВСУ для покупки был выбран модернизированный советский танк Т-72, которого назвали Томаш в честь первого президента Чехии Томаша Гаррига Масарика.