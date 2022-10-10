Карта военных действий на 10 октября

Саша Вакулина, Euronews

"Россия нанесла массированные удары по городам Украины в ответ на подрыв Керченского моста, соединяющего ее с аннексированным Крымом. Российский президент Владимир Путин подтвердил факт нанесения ударов по ряду объектов в Украине сегодня утром, в очередной раз обвинив Украину в нападении на Керченский мост и назвав это "террористическим актом".

Российские ракеты и беспилотники ударили по городам по всей Украине, в том числе по Харькову, Кривому Рогу, Львову, Днепру, Тернополю, Кременчугу, Хмельницкому и Житомиру.

Начиная с утренних часов пик в Киеве прозвучало более десятка взрывов, многие из которых прогремели в самом центре столицы. Эти атаки стали первыми ракетными ударами по Киеву с 26 июня.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в результате российских ударов повреждено 11 объектов инфраструктуры в восьми регионах и в Киеве.

По данным главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного, по состоянию на 11 часов утра Россия выпустила по Украине 75 ракет, из которых 41 была сбита средствами ПВО.

Сегодняшние утренние удары, согласно данным Министерства обороны Великобритании, были нанесены на фоне "давления на российские силы" в северо-восточных и южных регионах.

Москва уделяет первостепенное внимание своим операциям в районе восточного города Бахмут, добавляют в Великобритании, заявляя, что за последнюю неделю войска Кремля продвинулись до двух километров в сторону города по двум направлениям.

Продолжающиеся усилия России по развитию наступательной операции в Донбассе, в условиях серьезных угроз на ее оперативных флангах подчеркивают необходимость достижения оперативного успеха и одновременно указывают на негибкий план операций, до сих пор подрывавший ее намерения.