Атака дронов-камикадзе на Киев — ВИДЕО

На этих кадрах попытка сбить один из дронов-камикадзе во время утреннего обстрела Киева.

По словам мэра столицы Виталия Кличко, как минимум 4 взрыва прогремели в Шевченковском районе.

Повреждены несколько жилых домов. Местные СМИ утверждают, что огнём охвачено здание национальной энергетической компании "Укрэнерго". Военная администрация области подтвердила, что удары пришлись по критической инфраструктуре.

Также сообщают о взрывах в Одесской, Николаевской и Харьковской областях.

В центре Киева остановлено движение транспорта. В городе и области объявлена воздушная тревога, работает система ПВО. Жителей призывают оставаться в укрытии.

Неделю назад Киев наряду с другими крупными городами подвергся массированному российскому обстрелу. Жертвами по всей Украине стали не менее 19 человек.