Энергосистема Украины под ударом

Сотни тысяч украинцев из более чем тысячи населённых пунктов по всей стране остались без света после российских ударов по критически значимой инфраструктуре, – сообщает украинское министерство энергетики.

Глава Еврокомиссии назвала эти удары «актами чистого террора», которые равнозначный военным преступлениям.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что ночью Россия открыла ракетный огонь по объекту энергетики, вызвав «серьезные разрушения».

Вооружённые силы Украины сбили за ночь 13 беспилотников над Николаевом, сообщил губернатор области Виталий Ким.

Запорожье также подверглось ночной атаке. Россия нанесла удары по критически значимой инфраструктуре в одной из деревень, согласно данным губернатора региона Александра Старуха.

Энергетическая инфраструктура пострадала в среду в Винницкой области.

Вашингтонский институт исследования войны сообщает: российские вооружённые силы направили десятки беспилотников иранского производства для ударов по гражданским целям Украины с середины сентября. Они поставили эффект психологического террора в отношении жителей Украины выше достижения ощутимых результатов на поле боя.

Российские войска провели ограниченную сухопутную атаку в северной части Харьковской области, судя по всему, полагая, что смогут продолжить территориальные притязания в этом районе, несмотря на огромные потери в результате контрнаступления Украины.

Российские источники заявляют, что ВСУ продолжали наступательные операции по всей линии фронта в Херсонской области, нанося удары по российским наземным коммуникациям и складам боеприпасов Херсонской области.

Российские власти с трудом выдерживают сокращение своих логистических возможностей в Крыму после взрыва на мосту через Керченский пролив.