Норвегия не может увеличить объемы поставок газа в Германию

Норвегия обещает и далее поставлять Германии большие объемы газа, но предупреждает, что ее мощности не безграничны и уже на пределе. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре после встречи в Осло с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Глава норвежского кабинета министров отметил, что после вторжения России в Украину производство уже увеличилось почти на десять процентов.

Шольц поблагодарил Норвегию за поставки максимально возможных объемов природного газа. "Это очень важно, чтобы снизить нашу зависимость от российского топлива" - сказал он.

Норвегия - второй по значению поставщик газа в Германию после России, покрывает почти 30% потребностей ФРГ в природном газе.