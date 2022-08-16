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Норвегия

Норвегия не может увеличить объемы поставок газа в Германию

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 Euronews
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Олаф Шольц и Йонас Гар Стёре
Олаф Шольц и Йонас Гар Стёре   -   Авторское право  HAKON MOSVOLD LARSEN/Håkon Mosvold Larsen / NTB

Норвегия обещает и далее поставлять Германии большие объемы газа, но предупреждает, что ее мощности не безграничны и уже на пределе. Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре после встречи в Осло с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Глава норвежского кабинета министров отметил, что после вторжения России в Украину производство уже увеличилось почти на десять процентов.

Шольц поблагодарил Норвегию за поставки максимально возможных объемов природного газа. "Это очень важно, чтобы снизить нашу зависимость от российского топлива" - сказал он.

Норвегия - второй по значению поставщик газа в Германию после России, покрывает почти 30% потребностей ФРГ в природном газе.